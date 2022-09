Fostul număr 5 mondial și finalistă a turneului de la Wimbledon, în 2014, Eugenie Bouchard (28 de ani, 511 WTA) a acceptat un wildcard din partea organizatorilor competiției WTA 250 de la Cluj-Napoca.

Sportiva canadiană va spera să ajungă pe tabloul principal, urmând să-și înceapă traseul competițional încă din faza calificărilor, începând de sâmbătă, 8 octombrie.

„Suntem încântați să o avem aici pe una dintre cele mai populare jucătoare din circuitul WTA! Eugenie Bouchard vine după o accidentare serioasă și este extrem de motivată să revină în topul mondial, acolo unde a fost pentru mult timp.

Genie ne-a contactat, iar noi i-am acordat cu mare plăcere un wildcard pe tabloul de calificări, care devine astfel cu atât mai atractiv. Cu siguranță va fi o jucătoare care va avea un cuvânt greu de spus,” a spus Patrick Ciorcilă, directorul turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca, potrivit Digi Sport.

Genie Bouchard a jucat doar șapte partide în proba de simplu, de la revenirea în circuit, după o accidentare serioasă la umăr, care a ținut-o departe de circuit un an și jumătate.

Transylvania Open, ediția 2022 va avea loc în săptămâna 10-16 octombrie, iar jucătoarele venite din calificări vor fi stabilite în weekend-ul 8-9 octombrie.

