Româncele și-au aflat adversarele din primul tur al Openului Transilvaniei: Ruse și Cristian, posibil duel la Cluj-Napoca

Ediția 2022 a Openului Transilvaniei va avea pe tabloul principal patru jucătoare din România: Ana Bogdan, Jaqueline Cristian, Gabriela Ruse și Irina Bara.

Turneul WTA de calibru 250 de la Cluj-Napoca va avea loc în săptămâna 10-16 octombrie, iar celor patru jucătoare din România li s-ar putea alătura Cristina Dinu și Alexandra Cadanțu-Ignatik, dacă acestea vor trece de faza calificărilor.

În runda inaugurală, Jaqueline Cristian va avea parte de cea mai puternică oponentă, dintre cele patru pe care româncele le vor întâlni, urmând să se dueleze cu jucătoarea din China cel mai bine clasată în ierarhia mondială, Xiyu Wang.

În turul secund, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse s-ar putea întâlni în meci direct. Principala favorită la câștigarea turneului este campioana Roland Garros 2021, Barbora Krejcikova.

WTA250 Cluj (Oct. 10-16) Singles Main Draw

Romanian R1 Matchups

????????Irina Bara vs ????????Nuria Parrizas Diaz

????????Gabriela Ruse vs ????????Laura Siegemund

????????Jaqueline Cristian vs ????????Xiyu Wang

????????Ana Bogdan vs ????????Jule Niemeier