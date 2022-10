Ce a făcut Sorana Cîrstea cu cei 125.000 de euro câștigați la 19 ani, după sfertul de finală jucat la Roland Garros

Sorana Cîrstea a reușit primul rezultat mare al carierei în 2008, când a câștigat turneul WTA de la Tashkent.

Victoria a fost dublată de sfertul de finală atins la Roland Garros, în 2009, ediție a Grand Slam-ului parizian în care jucătoarea din țara noastră le-a învins pe Carly Gullickson, Alize Cornet, Caroline Wozniacki și Jelena Jankovic. În faza ultimelor opt jucătoare, Cîrstea a fost eliminată de Stosur, scor 6-1, 6-3.

Sorana Cîrstea: „Se câștigă sume mari din tenis, dacă ești în prima sută.”

„Într-adevăr, se câștigă sume mari din tenis, dacă ești în prima sută,” a încuviințat Sorana Cîrstea teoria potrivit căreia tenismenii din top 100 ATP și WTA obțin câștiguri financiares semnificative, însă jocul nu este lipsit de presiune pentru nimeni.

„Dacă nu faci treabă la un turneu, ești pe minus. Iar dacă ești pe minus mai multe turnee la rând, hopa!”, a adăugat sportiva din Târgoviște, echilibrând privirea de ansamblu asupra finanțelor unei jucătoare profesioniste de tenis.

Ce și-a cumpărat Sorana Cîrstea după sfertul de finală jucat la Roland Garros, la vârsta de 19 ani

„Apropo de bani, suma câștigată la Roland Garros a fost cea mai mare, până în acel moment. 125,000 (de euro). În fiecare zi treceam pe lângă un magazin de firmă faimos, franțuzesc, de genți, pe Champs-Élysées, în fine... în fiecare zi îmi fugeau ochii acolo.

Țin minte că i-am zis eu tatălui meu că, dacă voi câștiga turneul, vreau să-mi iau și eu o geantă. Tata mi-a zis: 'ok, acum ai avut o săptămână foarte bună, hai să mergem să îți iei geantă.'

Și îmi aduc aminte că am intrat în magazin și am cerut să-mi arate cea mai ieftină geantă, deși eu câștigasem o sumă colosală. A fost prima geantă de firmă pe care am cumpărat-o. Mi-am luat-o pe cea mai ieftină, o port foarte mândră și-n ziua de astăzi,” a declarat Sorana Cîrstea, în podcastul „La fileu.”