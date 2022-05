România va avea turneu WTA și în 2022: Cluj-Napoca va găzdui Openul Transilvaniei pentru al doilea an la rând 

Organizatorii Transylvania Open, turneul WTA 250 de la Cluj-Napoca, au anunțat oficial datele desfășurării celei de-a doua ediții a competiției.

Competiția cu licență WTA va avea loc în săptămâna 8-16 octombrie, pe suprafață hard indoor, în Arena BT, numele Sălii Polivalente din orașul-emblemă al Ardealului.

Awesome news: Transylvania Open is back! ????⁰⁰The 2nd edition will take place this fall at the BT Arena in Cluj (8-16 October).

Save the dates! ???? #TO2022 #SpookyOpen pic.twitter.com/WrJcvoqjvo