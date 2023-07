Carlos Alcaraz (20 de ani) nu este întâmplător liderul clasamentului ATP. Tenismenul din Murcia a dispus în minimum de seturi de colegul de generație, Holger Rune (6 ATP), în faza sferturilor de finală ale turneului de la Wimbledon, scor 7-6 (3), 6-4, 6-4.

În drumul său către prima semifinală a carierei pe iarba de la Wimbledon, Carlos Alcaraz a jucat „punctul perfect,” un schimb în care a returnat incredibil, s-a apărat eroic, a executat un lob elegant, mascat până în ultima fracțiune de secundă, a lovit o scurtă și l-a pasat pe Rune, în cross, cu o măiestrie rar întâlnită până și pe Terenul Central de la Wimbledon.

Dibăcia jucătorului iberic a fost apreciată de publicul britanic, care l-a văzut pe Carlos Alcaraz trimițându-l pe Holger Rune în toate colțurile terenului, în timpul acestui punct.

În semifinale, Alcaraz va primi replica tenismenului rus, Daniil Medvedev - interzis în 2022, la Wimbledon - și revenit cu prima sa calificare în faza semifinalelor.

Carlos Alcaraz can do absolutely ANYTHING on a tennis court ????

(???? @Wimbledon)pic.twitter.com/C14UEbYSTE