Carlos Alcaraz (20 de ani, 1 ATP) l-a învins pe Holger Rune (20 de ani, 6 ATP) în minimum de seturi, pentru a se califica în penultimul act competițional al turneului de la Wimbledon.

Partida s-a încheiat scor 7-6 (3), 6-4, 6-4, după 2 ore și 30 de minute de joc.

„Este uimitor pentru mine. Un vis devenit realitate, pe care îl aveam de când eram mic copil. Cred că am jucat grozav, la un nivel bun. Nu mă așteptam să joc atât de bine pe această suprafață, e o nebunie,” a declarat Carlos Alcaraz, în primele minute de după încheierea confruntării cu Rune.

La prima semifinală a carierei pe iarba londoneză, Alcaraz îl va avea adversar pe Daniil Medvedev (3 ATP). Tenismenul rus se află, la rândul său, la prima prezență într-o semifinală a turneului de mare șlem din Marea Britanie.

Semifinalele Alcaraz - Medvedev și Djokovic - Sinner se vor juca vineri, 14 iulie. Joi, 13 iulie va fi ziua semifinalelor din competiția feminină, în care Svitolina va primi replica Vondrousovei, iar Sabalenka se va lupta cu Jabeur, pentru un loc în finală.

