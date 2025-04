Campion la Wimbledon, prins dopat și obligat să dea banii câștigați înapoi: un nou caz incredibil în tenis

Reacția lui Max Purcell, dublu campion de Grand Slam: „Acest caz mi-a afectat serios viața.”

„Acest caz e în desfășurare de luni întregi și mi-a afectat serios viața. Nu am putut să dorm sau să mănânc cum trebuie, am refuzat să fiu eu însumi și am dezvoltat anumite ticuri nervoase pe care încă le am.

Nu am putut să stau și să mă bucur de nimic, știind că acest caz era încă în derulare și nenumăratele posibile pedepse care îmi puteau fi aplicate.

Mă bucur că s-a terminat, în sfârșit, și îmi pot vedea de viață,” s-a destăinuit Max Purcell, într-o postare pe Instagram.