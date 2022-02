Nick Kyrgios și-a umilit adversarul din finala AO: „Oamenii s-ar uita mai degrabă la vopsea cum se usucă, decât la tine.”

Nick Kyrgios și Thanasi Kokkinakis au devenit în premieră campioni de Grand Slam, întrecându-i în finala Openului Australian pe conaționalii Matthew Ebden și Max Purcell, scor 7-5, 6-4.

Dacă în cadrul ceremoniei de premiere totul s-a încheiat elegant și pașnic, războiul dintre Nick Kyrgios și Max Purcell a continuat mult după încheierea finalei. „Ați fost prea buni. E distractiv să vă urmărim jucând. Vrem să vă mai vedem în circuitul de dublu,” a spus Max Purcell, în cadrul ceremoniei de premiere, ca o zi mai târziu să își critice adversarii.

