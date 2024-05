Manuel Neuer, înger și demon pe Santiago Bernabeu! Paradele și gafa portarului lui Bayern Munchen

Portarul bavarezilor a impresionat în mai multe rânduri prin paradele sale avute în fața vedetelor de la Real Madrid.

Prima intervenție spectaculoasă a venit în minutul 13, când Neuer a deviat în bară un șut al lui Vinicius. Mingea a sărit la Rodrygo, dar portarul lui Bayern Munchen a parat și încercarea celuilalt brazilian din ofensiva lui Real Madrid.

Neuer a avut o intervenție bună și pe finalul primei reprize, la o încercare a lui Vinicius respinsă în ultimul moment de portarul german.

Rodrygo a mai avut o ocazie uriașă în minutul 59, din lovitură liberă, dar Manuel Neuer a avut o paradă splendidă și a respins șutul brazilianului cu o mână.

Un minut mai târziu, Neuer a mai respins un șut extrem de periculos expediat de Vinicius la capătul unei acțiuni superbe.

RODRYGO WITH A BEAUTIFUL FREE KICK BUT NEUER SAVES IT!!! #UCL #RMAFCB #RMABAY pic.twitter.com/oRHe8Wcue6

Manuel Neuer did not allow Vinicius Jr this time!pic.twitter.com/bVO7E0tExM