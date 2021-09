Bunica Emmei Răducanu dezvăluie sfatul îngrozitor pe care i l-a dat revelației din tenis după problemele de la Wimbledon

Lucrurile ar fi putut sta însă diferit dacă Emma i-ar fi dat ascultare bunicii sale, care i-a cerut să renunțe la tenis după problemele cu care s-a confruntat la Wimbledon.

„Am vrut să renunţe, i-am întrebat pe părinţii ei dacă n-ar trebui să renunţe la tenis. Dacă i s-ar fi întâmplat ceva? Sănătatea ei e mult mai importantă”, a spus Niculina, bunica Emmei Răducanu.

Aceasta a mai dezvăluit că nu a putut urmări finala pe care neapoata sa a disputat-o la US Open.

„Nu am putut să urmăresc partida, era prea mult pentru inima mea. Mi-am zis că meciul asta va fi foarte greu. Aşa că am decis să nu mă uit. Am aflat abia a doua zi la ştiri şi am fost foarte fericită că a fost puternică şi sănătoasă. Am vorbit cu fiul meu, m-am bucurat pentru el. Ar fi fost foarte dezamăgit dacă Emma ar fi pierdut după toată munca depusă pentru asta.

Desigur, sunt foarte mândră de ea. Dar niciodată nu am spus nimănui că sunt bunica unei campioane. Când îşi pune ceva în cap reuşeşte. Este o luptătoare. Sunt o femeie foarte modestă şi nu vreau ca lumea să creadă că mă laud. Am învăţat-o mereu pe Emma să fie drăguţă, politicoasă şi bună cu oamenii. I-am spus să nu facă rău nimănui şi să vorbească frumos cu toţi. Acesta e lucrul pe care cred că-l are de la mine”, a mai spus bunica Emmei.

Emma Răducanu, 18 ani, a produs o imensă surpriză în lumea sportului, câştigând turneul US Open, ultimul de Mare Şlem al anului, după o finală în care a învins-o pe canadianca Leylah Fernandez.

Răducanu a devenit primul jucător (la feminin sau masculin) care câştigă un titlu de Grand Slam venind din calificări, obţinând titlul la Flushing Meadows fără a pierde vreun set în cele zece meciuri jucate.