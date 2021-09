Simona Halep scoate din cufărul cu amintiri o imagine sensibilă alături de Emma Răducanu

Emma Răducanu (18 ani) e campioana surpriză din acest an la US Open. Britanica ajunsă din calificări în finala Openului din New York a stabilit un record la Flushing Meadows, impunându-se după 10 partide, fără set pierdut.

Emma Răducanu o are model pe Simona

Sportiva de origine română - tatăl său, Ian Răducanu e din București - a admirat-o din copilărie pe Simona Halep (29 de ani), fost lider mondial și dublă câștigătoare de Grand Slam. Și-a propus să urce treptele performanței la fel cum a făcut-o și eleva lui Darren Cahill, iar visul și l-a împlinit la al doilea turneu de GS al carierei, după ce la Wimbledon ajunsese până în optimi.

Simona Halep a vorbit vineri seara, la București, în timpul unui eveniment, despre relația pe care o are cu Emma Răducanu și despre impactul pe care l-a produs în tenisul mondial puștoaica de 18 ani.

Simona Halep: "Emma a arătat echilibru emoțional"

"Am o părere extraordinară despre Emma Răducanu, ce a făcut ea este extraordinar, o felicit din suflet. A arătat la US Open un echilibru emoţional deosebit şi un joc de tenis foarte, foarte bun.

După Wimbledon am felicitat-o pe Emma şi ea mi-a trimis pe Instagram o poză cu noi pe care am postat imediat pentru că mi-a plăcut foarte mult. M-am bucurat să văd că a păstrat această poză şi mi-a plăcut să o împărtăşesc cu toată lumea.

La New York m-am întâlnit cu ea. Am vorbit puţin acolo pentru că ea era deja în calificări şi nu am vrut să o deranjez. M-am bucurat tare mult pentru ea. Şi dacă va veni la turneul de la Cluj va fi frumos pentru toată lumea, nu doar pentru mine", a declarat Simona Halep prezentă, vineri, la lansarea platformei TennisWin, o reţea socială dedicată iubitorilor de tenis.