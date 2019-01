Bianca Andreescu A INTRECUT-O pe Eugenie Bouchard! PERFORMANTA INCREDIBILA a sportivei de origine romana care reprezinta Canada

Bianca Andreescu a devenit prima jucatoare a Canadei din tenisul mondial feminin.

Bianca Andreescu a devenit, incepand de azi, jucatoarea numarul 1 a Canadei, devansand-o pe Eugenie Bouchard, asta dupa ce sportiva cu parinti romani a castigat turneul de categorie 125K de la Newport Beach. A doua cea mai buna sportiva din Canada este Eugenie Bouchard, clasata pe locul 76.

Sportiva din Canada a cucerit marele trofeu la challengerul ITF de la Newport, in finala cu Jessica Pegula din SUA, in trei seturi, scor 0-6, 6-4, 6-2, dupa o ora si 38 de minute de joc. Bianca a urcat pana pe locul 68 WTA, o urcare de 38 de locuri, devenind cea mai buna tenismena canadiana a momentului. Inainte de acest turneu, Andreescu a evoluat in calificari la primul turneu de Grand Slam al anului, Australian Open, inainte de a ajunge pe tabloul principal, unde a cedat in turul secund in fata letonei Anastasija Sevastova.

De altfel, Andreescu a invins-o clar in sferturile de finala de la Newport Beach pe comaptrioata ei, Eugenie Bouchard, scor 6-2, 6-0.