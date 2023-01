"Băiat deștept!" Panduru, comentariu în forță după ce l-a văzut pe Sorescu fundaș dreapta la FCSB

Deian Sorescu a debutat duminică pentru FCSB în amicalul din Antalya, scor 0-2 cu Pogon Szczecin. A jucat fundaș dreapta alături de Cristea, Tamm și Pantea, iar la final a făcut câteva declarații.

Lovitura dată de FCSB a devenit știrea ultimelor zile, iar lui Sorescu îi rămâne să-și demonstreze valoarea în echipa lui Mihai Pintilii.

Polivalența sa - poate juca fundaș dreapta sau extremă dreapta sau stânga - e și o calitate, dar și un subiect care aprinde dezbateri.

Panduru: "Sorescu e băiat deștept!"

Basarab Panduru, fost jucător în Ghencea, la Steaua, consideră că Sorescu nu ar avea loc pentru a evolua extremă dreapta la FCSB, rol care-i aparține lui Andrei Cordea.

”Îl place mai mult pe postul de fundaş? Eu cred că e băiat deştept, ştie că acolo poate să joace... (n.r. râde) Vrea să joace extremă dreaptă, dar după stă să se gândească că este al treilea pe postul ăla. Şi după se gandeşte la postul de fundaş dreapta. E băiat deştept”, a declarat Basarab Panduru, potrivit Orange Sport.

Dumitru Dragomir a vorbit în direct la Ora Exactă în Sport de la Pro Arena, luni dimineața, tot despre subiectul Deian Sorescu la FCSB.

"Foarte bun, o să vedeți - dar numai pe postul de fundaș dreapta! Dacă iar îl bramburaresc ca pe Octavian Popescu, de care se alesese praful...

Să-l lase numai fundaș dreapta, are capacitate de efort, face banda bine, are și rol de mijlocaș!

Dacă vor să-l bramburească, cum s-a întâmplat la echipa națoională, unde a fost pus extremă stânga...", a declarat Dumitru Dragomir, la Ora Exactă în Sport de la Pro Arena.

VIDEO | Cazul Sorescu, dezbătut la Pro Arena

Reacții după transferul lui Sorescu la FCSB

Ilie Dumitrescu: Eu consider că este un transfer extrem de inteligent. Suntem ancorați la campionatele importante. Pot să spun că Sorescu are calitatea necesară să îndeplinească postul de fundaș dreapta pe care a fost folosit și la echipa națională. Poți juca cu el și fundaș lateral dreapta, poți să ai un fundaș modern, are calitatea să participe eficient la faza ofensivă, centrare, driblinguri unu contra unu, poate intra între linii, îndeplinește toate calitățile și poate fi ancorat în tot ceea ce înseamnă ultimele tendințe din fotbal

Ion Crăciunescu: Mie mi se pare că e un pas înapoi pentru el. E o achiziție foarte bună pentru FCSB, dar, pentru el, când ai venit de la liderul Poloniei... Polonezii au rezultate mai bune decât noi. Mai e și o problemă de vestiar, cum te integrezi.Sunt multe lucruri peste care trebuie să treci ca să reușești acolo. Limba engleză este o obligație. Nu poți să mergi așa într-un colectiv. Dacă nu vorbești limba lor, măcar să vorbești o limbă de circulație mondială. Pentru FCSB este un câștig, pentru că este un jucător bun. E un câștig și la echipa națională. Sunt convins că se gândește și la națională