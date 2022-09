Lecție de excelență: Rafael Nadal s-a calificat la Turneul Campionilor pentru a 17-a oară

Rafael Nadal (36 de ani, 3 ATP) s-a calificat pentru a 17-a oară la Turneul Campionilor, una dintre marile competiții ale tenisului în care nu s-a impus niciodată.

Prin calificarea în turul 3 la US Open, tenismenul iberic și-a securizat un loc între cei mai buni opt jucători ai anului. Doar Roger Federer, cu 17 participări, are mai multe prezențe semnate în competiția campionilor. În perioada 2005-2020, Rafa Nadal s-a calificat de 16 ori consecutiv la Turneul Campionilor, un șir record în istoria tenisului masculin.

Mare favorit să redevină lider mondial, pentru prima oară, din 2 februarie 2020 încoace, Rafael Nadal are nevoie să îndeplinească unul dintre următoarele scenarii pentru a ocupa locul întâi ATP:

