Mats Wilander o aseamănă pe Emma Răducanu cu Simona Halep: „E bună la toate, dar nu are lovitura care să anihileze adversara”

Perioada de basm petrecută de Emma Răducanu (19 ani, 11 WTA) în circuitul WTA a ajuns la final. Sportiva britanică cu origini românești a fost eliminată în runda inaugurală a Openului American, în ediția în care avea obligația de a-și apăra titlul pentru a rămâne în top 20 WTA.

Învinsă de Alize Cornet în minim de seturi, în primul tur la Flushing Meadows, Emma Răducanu a fost subiectul principal de analiză al fostului mare tenismen, Mats Wilander, care a afirmat că filosofia de joc a britanicei rămâne încă neclară.

US Open 2022 | Nadal, acuzat de un jurnalist pentru tragere de timp: „Și McEnroe a zis că încalci regula!” „Cred că e o glumă!”

Wilander crede că stilul de joc al Emmei Răducanu se aseamănă cu tenisul aplicat de Simona Halep, însă este de părere că tânăra jucătoare din Marea Britanie are datoria de a-și trasa un profil tenisistic cât mai curând, în procesul de a reveni în elita tenisului mondial.

„Cred că acum o să începem să vedem ce înseamnă cu adevărat Emma Răducanu. I se vor scădea toate punctele din clasament, va începe de la zero, doar că va fi în continuare prezentă în turneele majore și în majoritatea turneelor.

Nu văd o mare diferență la Emma anul acesta față de anul trecut, cu excepția faptului că înainte era doar încrezătoare, iar altor jucătoare le era frică să joace împotriva ei.

She gave us a historic run last summer.

See you soon, @EmmaRaducanu ???? pic.twitter.com/xzMuLNghcl