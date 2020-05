Federer face un gest superb! Doneaza un milion de dolari pentru a oferi hrana la 64.000 de copii din Africa

Fostul lider ATP va dona 1 milion de dolari prin intermediul fundatiei pe care o detine.

Suma daruita de elvetian va fi folosita pentru a ajuta copiii vulnerabili din Africa.

Aproximativ 64.000 de copii vor beneficia de hrana de pe urma donatiei elevetianului.

Nu este prima oara cand Roger Federer se implica in ajutorarea copiilor din Africa, sprijinind de mai multe ori persoanele din zonele defavorizate.

