Doi baieti asiatici au devenit senzatia internetului dupa ce au fost filmati jucand tenis la perete.

Autoizolarea a fost prilej bun pentru a deprinde noi abilitati in cazul a doi copii asiatici, care si-au demonstrat talentul in fata intregii lumi printr-un videoclip care s-a viralizat pe retelele sociale.

Cei doi frati au fost surprinsi de camere executand reverul cu o maiestrie nebanuita la varstele lor, primul asemanandu-se cu Roger Federer ori Grigor Dimitrov prin tehnica sa de a lovi backhand-ul cu o singura mana, iar al doilea dezvoltand un rever cu doua maini similar cu cel apartinandu-i liderului mondial, Novak Djokovic.

Brother 1: Federer

Brother 2: Djokovic (Video kosuke.o4o5 Instagram) pic.twitter.com/OeUuYRsjKV — We Are Tennis (@WeAreTennis) May 4, 2020

Mama fostului dublu campion la Wimbledon, Andy Murray, Judy i-a laudat pe cei doi pusti si a afirmat ca cea mai buna metoda de invatare pentru copii presupune actiunea de a imita comportamentul persoanelor adulte.

Continentul asiatic ar avea nevoie de contributiile celor doi copii in viitor, avand in vedere ca japonezul Kei Nishikori (30 de ani, 31 ATP) ramane in continuare cel mai bun tenismen din Asia, dar palmaresul sau este in continuare lipsit de un titlu intr-un turneu de Grand Slam. In 2014, Kei Nishikori a jucat la US Open singura sa finala intr-o competitie de mare slem, pierzand-o in favoarea croatului Marin Cilic, scor 3-6, 3-6, 3-6.