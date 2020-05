Roger Federer, izolat in paradis. Cum arata casa de 7 milioane de euro a elvetianului

In perioada de carantina impusa de pandemia cu coronavirus, tenismenul Roger Federer (38 de ani) se poate considera unul dintre cei mai fericiti pamanteni, locuinta sa de pe malul lacului Zurich fiind una ”extraterestra”.

Pana la reluarea turneelor din circuitul ATP, legendarul Federer isi incarca bateriile intr-o casa de basm, o vila cu 3 etaje construita de la zero, in care elvetianul si familia sa s-au mutat in 2014.

Peste 7 milioane de euro a investit Roger Federer pentru a-si asigura un confort de vis, dupa cele mai avantgardiste standarde in ceea ce priveste proiectarea. Cu adevarat impresionante sunt terasele largi cu vedere la apa lacului Zurich, precum si cupola de sticla care acopera livingul.

Printre numeroasele facilitati de care se bucura ”Maestrul” Federer nu lipsesc piscina interioara, sala de forta, un spa multifunctional si o parcare subterana. Roger isi petrece timpul in acest paradis impreuna cu sotia Mirka si cu cei patru copii ai cuplului (doua perechi de gemeni), dar si cu parintii sai, Robert si Lynette, care vin deseori pentru a sta alaturi de nepotei.