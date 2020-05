"O saptamana daca nu faci nimic, ti-ai pierdut munca pe o jumatate de an" | Simona Halep avertizeaza: "O sa-mi fie greu sa revin"

Simona Halep se teme ca nu va putea reveni cu usurinta la nivelul inalt de performanta la care se regasea inainte de perioada de autoizolare.

Simona Halep i-a povestit lui Andi Moisescu cat de complicata va fi revenirea la tenisul de cel mai inalt nivel. Numarul 2 WTA spera sa joace tenis incepand cu luna august in cadrul turneelor oficiale, dupa ceea ce a fost cea mai lunga perioada din viata sa in care nu a atins racheta.

"Da, cu siguranta le va fi greu sportivilor sa reintre in forma dupa perioada de autoizolare. O spun din proprie experienta. Cea mai lunga pauza a mea a fost de 3-4 saptamani; mi-a fost foarte greu, in sensul in care pierzi ritmul unui meci, iti pierzi concentrarea, fizic, o saptamana daca nu faci nimic, ti-ai pierdut, sa nu exagerez, dar jumatate din an de munca l-ai pierdut. Eu simt pe pielea mea ca o sa-mi fie greu," a afirmat Simona Halep in cadrul unui episod al podcastului BT Talks.

Starea de urgenta incheiata, Simona Halep a relatat ca perioada de autoizolare a fost ideala: "Am invatat enorm din carantina pe care am avut-o de doua luni, mi-am dat seama ca in ultimii 6 ani eu am fost in carantina totala. Mi-am dat seama ca trebuie sa schimb ceva in viata mea, ca sa ma pot dezvolta si pe partea personala si pe plan emotional. Faptul ca am stat in carantina 6 ani m-a ajutat sa ajung numarul 1 mondial, dar acum, ca sa ajung la un nivel emotional si sa fiu fericita in viata fara tenis, incerc incet-incet sa mai experimentez si alte lucruri ale vietii normale," a adaugat Simona Halep, care a invins-o cu scorul 6-2, 6-2 pe Serena Williams in finala Wimbledon 2019.

La inceputul lunii aprilie, Simona se confesa si celebra perioada de inactivitate tenisistica, relatand urmatoarele: "Am 22 de zile de cand nu am mai iesit din casa. Ma trezesc pe la 10-11, fara alarma, fara program, iau un mic dejun dupa care ies la o alergare in complex. Ne este permis sa facem asta, pentru ca e un complex rezidential privat. Apoi revin in casa si fac exercitii pentru abdomen, pentru picioare... lucrez in fiecare zi la conditia mea fizica si ma simt pregatita din acest punct de vedere," a adaugat numarul 2 WTA. E cea mai lunga perioada in care nu am atins racheta de tenis. Nu am mai jucat tenis din Dubai si vreau sa o tin asa pana peste o luna. Cred ca am nevoie de asta dupa atat timp," spunea Halep ca raspuns la o intrebare adresata de Boris Becker intr-un podcast oferit de Eurosport.