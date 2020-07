Andrei Pavel, JEFUIT de o masina care valora peste 100,000 de euro! Cum s-a ajuns aici

Fost numar 13 ATP, Andrei Pavel a avut o cariera reusita in tenis, dar nu intreaga perioada de seniorat a fost placuta.

In cel mai recent interviu oferit de fostul antrenor al Simonei Halep, tenismenul constantean povesteste cum a fost jefuit de agentul sau, care i-a furat contravaloarea unui Porsche Turbo 911.

"Am avut un agent in America in care am avut incredere. Am vrut sa imi iau o masina sport cu banii de bonus pe care i-am castigat. Cand am ajuns la suma respectiva, care era destul de mare, am vrut sa iau un 911 Turbo (n.r. Porsche). Ajunsesem la suma aceea mare din concursuri si din bonusuri, din banii pe care i-am pus deoparte. Firma lui a dat faliment, asa ca a fugit cu banii mei. Cam cat am pierdut? Uita-te cat costa o asemenea masina”, a afirmat Andrei Pavel pentru Gazeta.

Masina mentionata de Andrei Pavel are un pret care variaza intre 80.000 si 200.000 de dolari americani, in functie de dotarile automobilului.

Andrei Pavel, detinator a trei titluri ATP ramane in continuare un reper pentru tenisul romanesc masculin de dupa Revolutie. In prezent, cel mai bine clasat roman in proba de simplu este Marius Copil, locul 187 ATP (cea mai inalta clasare, pozitia 56).