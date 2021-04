Ana Bogdan, surprinsa in ipostaza sexy la plaja, dupa turneul de la Istanbul! | Imaginea prin care fanii s-au convins de conditia sa fizica ireprosabila

Aflata la plaja dupa turneul de la Istanbul, Ana Bogdan a publicat pe Instagram o imagine sexy care a cules mii de aprecieri.

Ana Bogdan (28 de ani, 102 WTA) este a cincea jucatoare a Romaniei in clasamentul WTA, dupa Simona Halep, Sorana Cirstea, Patricia Tig si Irina Begu.

In turneul WTA 250 de la Istanbul, castigat de Sorana Cirstea fara set pierdut, Bogdan a obtinut doua victorii pretioase pe tabloul principal, invingandu-le pe Nao Hibino (82 WTA) si Barbora Krejcikova (42 WTA) cu un scor identic, 6-3, 6-3.

Parcursul Anei Bogdan la Istanbul s-a oprit in sferturi, unde a cedat in fata rusoaicei Veronika Kudermetova in trei seturi, 6-2, 3-6, 3-6, dar infrangerea n-a oprit-o din a se bucura de soare in acest tarziu al lunii aprilie.

"Trebuie sa recunosc ca am un fotograf bun," a scris Ana Bogdan pe Instagram, etichetand-o pe sora sa, Ioana in descrierea unei imagini preluate la plaja.

Ana Bogdan are in prezent 830 de puncte WTA si ocupa locul 102 in clasamentul mondial. Jucatoarea nascuta la Sinaia va participa in aceasta saptamana la turneul WTA 1000 de la Madrid, alaturi de Simona Halep, Sorana Cirstea, Irina Begu si Jaqueline Cristian.