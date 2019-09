An DEZASTRUOS pentru Eugenie Bouchard! A pierdut cu Gabriela Talaba, numarul 272 WTA

Eugenie Bouchard este in deriva din punct de vedere al tenisului.

Canadianca, fosta finalista la Wimbledon si semifinalista la Roland Garros in 2014 a suferit cea de-a 13-a infrangere consecutiva in mecurile oficiale.

Gabriela Talaba din Romania, numar 242 WTA este ultima jucatoare care a reusit sa o invinga pe Genie Bouchard, in cadrul turenului ITF de la Templeton din Statele Unite ale Americii. Talaba a trecut de Bouchard, scor 6-4, 4-6, 6-4.

Eugenie Bouchard, actualmente numar 157 WTA are 13 infrangeri consecutive in WTA si ITF

Reactionand la acest esec, Eugenie Bouchard a recunoscut ca abia asteapta sa se impuna din nou intr-o partida oficiala de tenis. „Astept cu nerabdare sa castig un meci, nu ascund. M-am saturat sa pierd. Trebuie sa muncesc din greu pentru a imbunatatii jocul meu. Este intotdeauna dezamagitor sa pierzi. Acum imi reconstruiesc jocul,” a spus Eugenie Bouchard.

Turnee in 2019 la care Eugenie Bouchard a iesit inca din primul tur

•Indian Wells

•Miami

•Eastbourne

•Roland Garros

•Wimbledon

•Lausanne

•Washington

•Toronto

•Vancouver

•US Open

•Templeton, turneu ITF

Dupa seria Indian Wells-Miami din martie, in care Bouchard a fost eliminata de doua ori consecutiv in primul tur, Genie a luat decizia de a se retrage din tenis pe o perioada nedeterminata. A insemnat, in cele din urma, o absenta de doua luni, intrucat Bouchard a participat la Paris cu ocazia celui de-al doilea Slam al anului.

Eugenie Bouchard are 2 titluri in palmares, castigate la Bastad in 2012 si la Nurnberg in 2014. Titlul din Germania este singurul de calibru WTA din cariera canadiencei.

In 2019, Eugenie Bouchard are un istoric al meciurilor care inregistreaza 6 victorii si 17 infrangeri.

Gabriela Talaba va juca in optimi la Templeton cu Grace Min, numarul 368 WTA. Turneul ITF de la Templeton este dotat cu premii in valoare totala de 60.000 de dolari. In comparatie, turneul WTA Premier Mandatory de la Beijing, la care Simona Halep urmeaza sa participe are premii financiare totale de 4.500.000 de dolari.