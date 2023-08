Polonezul Hubert Hurkacz (26 de ani, 20 ATP) a făcut show total în meciul câștigat împotriva grecului Stefanos Tsitsipas (25 de ani, 4 ATP), în faza ultimilor 16 jucători rămași în competiția de 1000 de puncte de la Cincinnati.

Hurkacz l-a depășit pe Tsitsipas în două seturi, scor 6-3, 6-4, într-o oră și cinci minute de joc.

La scorul de 6-3, 2-0, 15-40, jucătorul din Polonia a reușit un passing shot lovit printre picioare, demonstrând o dezinvoltură incredibilă în situația încurcată în care a fost pusă de voleul bine executat de adversar.

Reușita a fost recompensată cu aplauze la scenă deschisă ale americanilor prezenți în arena principală de la Cincinnati.

Nu este prima dată când Hurkacz reușește o super-lovitură în circuitul ATP. În primăvara acestui an, în turneul de la Rotterdam, tenismenul cu o înălțime de 1,96 metri a dat dovadă de o viteză de reacție și de o flexibilitate uimitoare.

Hubert Hurkacz hits the shot of the tournament against Stefanos Tsitsipas

Front-facing tweener passing shot.

We love a confident Hubi. ????????

