Sârbul Novak Djokovic (36 de ani, 2 ATP) a ajuns la a nouăsprezecea victorie obținută împotriva francezului Gael Monfils (36 de ani, 211 ATP), din tot atâtea meciuri directe.

19-0, scorul confruntărilor dintre Djokovic și Monfils reprezintă acum un nou record în ce privește istoricul H2H a doi jucători în circuitul ATP, informează Jose Morgado.

How many on Earth can do that?

Djokovic's monster forehand against Monfils ????

(???? @tennisv)pic.twitter.com/6LviXOG1Oo