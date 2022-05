17 ani petrecuți în tenisul profesionist l-au convins pe Victor Hănescu să deschidă o Academie de Tenis în România. Fostul număr 26 ATP a dezvăluit, pentru Sport.ro, cum a decurs procesul de acomodare la noua activitate.

Tenismenul bucureștean a precizat că a antrena copii a fost o noutate pentru el, dar s-a adaptat cu bucurie la această nouă meserie, prin care își dorește să contribuie la construcția unui viitor luminos al tenisului românesc.

Victor Hănescu, despre Academia VH: „A trebuit să o iau de la zero.”

„Parcursul meu către performanță nu a fost ușor. Au fost anumite lipsuri pe care le vedeam, îmi dădeam seama de ele. Și în copilărie, auzeam discuțiile din casă. Părinții nu știau cum să aleagă un antrenor, unde să mergem, dacă e bine sau nu. Era clar că exista lipsa aceasta de informație, despre zona de tenis sau de performanță.

Punând toate lucrurile cap la cap, și combinându-le cu pasiunea mea pentru tenis, am decis să merg pe această linie de a crea o școală de tenis în România,” a declarat Victor Hănescu, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Beneficiezi de cursuri de tenis complete și profesioniste

Ai parte de antrenamente de tenis, pregatire fizica, mentala și emotionala

Lucrezi cu traineri și specialiști de top în domeniu

Participi la cantonamete și proiecte din cadrul AVH

Te antrenezi pe terenuri de tenis special amenajate

Cursuri de mini-tenis - AVH KIDS - dedicate copiilor cu vârsta între 4 și 9 ani

„A fost destul de dificil, ca orice alt început, pentru că știu tenis, dar una e să îl știi, alta e să îl predai cuiva, să educi un junior. Sunt lucruri diferite, dar m-am obișnuit cu ideea.

Fiind un proiect nou, a trebuit să o iau de la zero, adică am făcut și ore de mini-tenis, lucrând cu copii de 4-5-6 ani. Am trecut prin toate etapele de formare. Am vrut să văd cum e să lucrezi cu un copil pe terenul de tenis, cum vede lucrurile, ce simte și, în câțiva ani, am reușit să ajung la un nivel în care să mă simt confortabil în această nouă postură,” a completat Victor Hănescu, în „Interviul de 10.”

Urmărește integral „Interviul de 10”, cu Victor Hănescu, câștigător de titlu ATP, la Gstaad, în 2008 și fost număr 26 mondial. Tenismenul din București a adunat 21 de convocări la echipa națională de Cupa Davis a României, pentru care a câștigat 16 meciuri.