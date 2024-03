A eliminat-o pe Sorana Cîrstea în optimile de la Miami, iar acum câștigă turneul

Danielle Collins, ocupanta locului 53 în clasamentul mondial WTA, a reușit să cucerească titlul la prestigiosul turneu WTA de la Miami, punând capăt unui parcurs impresionant în competiție. În finala disputată împotriva Elenei Rybakina, clasată pe poziția a 4-a, Collins a reușit să se impună în două seturi, cu scorurile de 7-5 și 6-3, după o luptă intensă ce a durat puțin peste două ore.

Această performanță reprezintă apogeul carierei pentru Danielle Collins, în vârstă de 30 de ani, și are o semnificație specială pentru ea, deoarece turneul a avut loc în statul său natal, Florida. Cu toate că, Collins a anunțat anterior că acesta va fi ultimul său an în circuitul profesionist de tenis, victoria de la Miami îi va aduce o ascensiune spectaculoasă în clasamentul WTA, urcând pe poziția 22.

După meci, Collins a mărturisit că săptămâna a fost una extrem de dificilă, iar adversarele pe care le-a întâlnit au fost printre cele mai bune din lume.

"Săptămâna aceasta a fost grea. Am jucat împotriva unora dintre cele mai dificile jucătoare, unele dintre cele mai bune din lume", a declarat Collins după meci, conform WTA Tennis.

"Am jucat mult tenis și câteva finale, dar nimic ca asta, să joc în statul meu natal, într-un turneu pe care îl urmăream la televizor când eram mică (...) Nu mă pot gândi la un mod mai bun de a câștiga primul meu turneu WTA 1000", a adăugat ea.

COLLINS CONQUERS MIAMI ????

Danielle Collins wins the biggest title of her career!#MiamiOpen pic.twitter.com/khABDR7ivB