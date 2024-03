Otavio a deschis scorul pentru Al Nassr în minutul 20, dar Misidjan a restabilit egalitatea două minute mai târziu. Același Misidjan a fost eliminat în minutul 36 după ce a văzut al doilea cartonaș galben, iar Ghareeb a înscris pentru 2-1 în prelungirile primei reprize.

Cristiano Ronaldo, hat-trick în meciul cu echipa lui Laurențiu Reghecampf

Cristiano Ronaldo s-a dezlănțuit în cea de-a doua repriză și a reușit un hat trick (minutele 65, 67 și 87). Mai întâi, portughezul a punctat cu un voleu din interiorul careului, dintr-o pasă a lui Mane. Apoi, lusitanul a apărut foarte bine la un balon respins în fața porții și a trimis în poarta goală.

Ronaldo a stabilit scorul final cu o lovitură de cap, după o centrare care i-a aparținut tot lui Al Sulaiheem.

They changed the match date but he still scored vs Al Taee in 2024 as predicted.pic.twitter.com/8p5OIfBE7v https://t.co/5DRIRXbpwl — Factos (@Facts9000) March 30, 2024

Echipa tehnicianului român este pe locul 16 în clasament, cu 22 de puncte, și ar putea retrograda la finalul sezonului. În ceea ce o privește pe Al Nassr, formația la care evoluează Cristiano Ronaldo este pe a doua poziție în ierarhie, cu 59 de puncte.

”Așa o facem noi! O victorie incredibilă și încă un hat-trick”, a fost mesajul postat de Cristiano Ronaldo după meci.

This is how we do it ✋???? Amazing victory and another hat-trick! pic.twitter.com/3lt2PHO5Lp

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 30, 2024