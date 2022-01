31 de ași mai târziu: „Ce vei mânca la cină?” Kyrgios: „Nu știu, omule, probabil serva lui Medvedev, direct pe gât în jos”

Nick Kyrgios a fost învins de Daniil Medvedev, scor 7-6, 6-4, 4-6, 6-2 în cel mai spectaculos meci al turului secund la Australian Open 2022, după 2 ore și 58 de minute.

„A fost un meci amuzant, pentru că amândoi servim puternic și abia reușeam să returnăm niște mingi,” a spus Daniil Medvedev în interviu oferit lui Jim Courier după meci, partida încheindu-se cu un total de 48 ași serviți, dintre care 31 de către numărul 2 ATP.

MODERATOR: Any more questions?

Q. What are you having for dinner?

NICK KYRGIOS: I don’t know, man…Fuckin’ Daniil’s serve, straight down my throat.#AusOpen