Cătălin Cîrjan (22 de ani) a început meciul din postura de rezervă, după ce a fost titular în partida precedentă cu Portigalia.



Selecționerul Daniel Pancu i-a acordat câteva minute și pe ”Arcul de Triumf”, împotriva Olandei. A fost trimis în joc în minutul 60, în locul lui Marius Corbu, și a bifat o ocazie periculoasă de a înscrie în prelungirile partidei.



Mijlocașul de la Dinamo și-a încercat norocul cu un șut puternic, cu stângul, din afara careului, dar mingea a fost respinsă în corner.

Cătălin Cîrjan, concluzii după România U21 - Olanda U21



„Un test greu, știam ce ne așteaptă. Ne-am pregătit foarte bine înainte, să stăm foarte bine defensiv. Din păcate, mici greșeli, am primit două goluri. Puteam să înscriem și noi cu puțină șansă.



Cred că au foarte multă calitate. Și ei, și portughezii. Cred că putem face mai mult. Ne vom pregăti foarte bine înainte de Campionatul European și vom face o figură frumoasă.



Am avut momente bune de joc, o să vorbim la următoarea acțiune, o să vedem ce greșeli am făcut. Am avut câteva ocazii, acea lovitură cu stângul, am prins-o bine, dar din păcate portarul a avut un reflex bun. Sper să-mi intre la european.



Îmi doresc să demonstrez că trebuie să fiu acolo, vreau să demonstrez ce fel de jucător sunt. Anul trecut am avut problemele pe care le-am avut, anul ăsta îmi merge foarte bine și sper s-o țin tot așa”, a spus Cătălin Cîrjan, în exclusivitate pentru PRO TV.



Cîrjan se gândește deja la derby-ul cu FCSB din Superliga României. Mijlocașul dinamovist cu șapte goluri marcate în acest sezon a fost suspendat în etapa precedentă, când ”roș-albii” au pierdut cu 1-3 pe terenul lui CFR Cluj.



„Clar că ne dorim să câștigăm, ca la fiecare meci. Este o motivație în plus pentru că nu i-am învins în acest sezon și cred că ar fi o bucurie foarte mare și pentru suporteri să facem acest lucru. Ne dorim să luăm cele trei puncte. Vrem s-o luăm meci cu meci, să câștigăm meciul de duminică și după vom vedea ce va fi”, a mai spus Cîrjan.