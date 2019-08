Oferta de 12.000.000 euro pentru Chiriches dupa meciul Fiorentina 3-4 Napoli! Fundasul a jucat doar 3 meciuri in sezonul trecut, dar are o supercota

Vlad Chiriches (29 de ani) este dorit de Sassuolo si Fiorentina. Ultima dintre formatii a avansat o oferta chiar dupa meciul direct de aseara.

Sassuolo a fost prima echipa care s-a interesat de Vlad Chiriches, dar s-a lovit de pretul prohibitiv fixat de Aurelio De Laurentiis, patronul formatiei napoletane. De Laurentiis a transmis ca vrea 15.000.000 euro in schimbul lui Vlad Chiriches.

Potrivit jurnalistului Ciro Venerato, de la Rai Sport, pe fir pentru Vlad Chiriches a intrat pe fir si Fiorentina, formatie care a juca chiar aseara impotriva lui Napoli, pierzand cu 3-4. Acesta sustine ca Fiorentina a transmis ca este dispusa sa pluseze pana la 12.000.000 euro.

Pana in acest moment, Napoli nu a dat un raspuns in privinta ofertei toscanilor, dar avand in vedere ca diferenta e de "doar" 3.000.000 euro, lucrurile s-ar putea arajna curand.

Vlad Chiriches a jucat doar 3 meciuri in Serie A in sezonul trecut, el fiind hartuit si de mai multe accidentari grave.