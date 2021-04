Dennis Man, laudat de antrenorul Parmei inainte de meciul crucial cu Cagliari: "A crescut fantastic de la meci la meci!"

Roberto D'Aversa a sustinut conferinta de presa premergatoare meciului cu Cagliari din etapa cu numarul 31 din Serie A.

Antrenorul Parmei a apreciat progresul pe care l-a facut Dennis Man de cand a ajuns in Italia si a analizat meciul de sambata impotriva echipei la care evolueaza Razvan Marin.

"As putea juca cu doua varfuri, dar depinde de ce am la dispozitie. Am multi jucatori tineri si talentati, nu vreau sa-i fortez prea mult. Sunt bucuros ca exista concurenta, multi pot juca din primul minut, iar Dennis Man, de exemplu, a crescut fantastic, de la meci la meci.

Sunt aspecte pozitive, cel mai important este sa mergem la Cagliari si sa aducem 3 puncte pentru noi, pentru fani, pentru presedinte.

Pe hartie, Cagliari are o echipa foarte buna, asta demonstreaza cat de greu este sa joci in Serie A. Nu vom juca doar impotriva unei echipe, ci a unei intregi populatii, a unei regiuni.

Am dat cu piciorul in sansele de a avea mai multe puncte, nu ne mai permitem sa ratam, meciul cu Cagliari este ca o finala.

Cine invinge ar putea sa aiba un destin diferit. Eu sunt mereu critic cu mine, imi asum greselile care ne-au adus in aceasta pozitie si regret ca nu am luat unele decizii mai bune", a spus D'Aversa la conferinta de presa.

Meciul dintre Cagliari si Parma este extrem de important pentru ambele echipe in lupta pentru evitarea retrogradarii. Ele se afla pe locurile 18, respectiv 19 cu 8 etape ramase de disputat in Serie A, fiind la 5, respectiv 7 puncte in spatele locului 17 ocupat de Torino, care are si un meci mai putin disputat.

Cum arata clasamentul din Serie A inaintea etapei cu numarul 31: