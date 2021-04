Anunt bomba despre Dennis Man in Italia! "Asta este prima impresie!" Ce s-ar putea intampla cu tanarul fotbalist dupa retrogradarea Parmei

Dennis Man a ajuns la inceputul acestui an la Parma, in schimbul sumei de 11 milioane de euro.

Fostul jucator de la FCSB a reusit sa le atraga atentia fanilor italieni si a intrat si in vizorul unor cluburi importante din Serie A dupa prestatiile sale.

Jurnalistii din Italia au anuntat recent ca AC Milan si Napoli ar fi interesate de transferul lui Man in cazul in care Parma va retrograda la finalul acestui sezon.

Se pare, insa, ca echipa lui Kyle Krause nu este interesata sa renunte la Dennis Man. Cei de la Parma Live au scris ca tanarul fotbalist roman este unul dintre putinele motive care ii pot face sa zambeasca pe suporteri in acest sezon dezastruos din punctul de vedere al rezultatelor.

In plus, italienii au notat ca Man ar putea fi pastrat la echipa chiar daca Parma va ajunge in Serie B, tocmai pentru a ajuta clubul sa revina cat mai curand in prima liga.

"Printre atatea note discordante ale acestui sezon, pentru Parma exista un motiv care face ca zambetul sa fie posibil. Este vorba despre jucatorul nascut in 1998 care s-a distins prin spirit de sacrificiu, prin dorinta de a se face remarcat si, mai ales, prin calitati tehnice. [...]

Va ramane si in Serie B? Pentru o promovare rapida, ar fi cu siguranta de dorit sa ramana si asta este prima impresie pe care ne-o da", au scris cei de la Parma Live.

Echipa lui Dennis Man ocupa penultima pozitie a clasamentului din Serie A, iar retrogradarea pare iminenta in conditiile in care este la 11 puncte de primul loc care ii asigura mentinerea in prima liga cu 6 etape inainte de finalul sezonului.

Pentru Parma urmeaza sambata, de la ora 19:00, meciul cu Crotone, ocupanta ultimului loc in Serie A.