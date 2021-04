Tiki-taka Stanciu la Slavia! Pasa de gol, Nita a sarit fantastic, dar mingea a luat un efect inuman. Portarul nationalei, batut de o torpila in vinclu la golul 2

Slavia a deschis scorul in derby-ul cu Sparta in ultimul minut al primei reprize.

Holes, omul care a marcat pentru 1-1 in prelungiri contra lui Arsenal, pe Emirates, in Europa League, a lovit inca o data. Dupa o faza tiki-taka in care Stanciu a avut un rol esential, Slavia a facut 1-0 contra marii rivale. Sutul lui Holes a luat un efect incredibil si a facut inutil plonjonul lui Florin Nita! Assistul pentru Holes a venit de la Stanciu, de altfel si primul care l-a felicitat pentru reusita!

AICI VIDEO CU GOLUL DAT DE HOLES din pasa lui Stanciu!

Slavia - Sparta s-a terminat 2-0. Teck l-a batut pe Nita in minutul 82 cu o racheta in vinclu, din intoarcere, pe coltul scurt, dupa ce s-a intors fara probleme in fata mai multor aparatori adversi.

AICI AI VIDEO CU GOLUL LUI TECL!

Stanciu a parasit terenul in minutul 54.

Slavia e aproape campioana in Cehia, Are 17 puncte avans in fata Spartei, care se poate apropia daca bate in cele doua meciuri pe care le are in minus.