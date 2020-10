EXCLUSIV | Mirel Radoi, 'tras de ureche'! "Man trebuie sa fie convocat, punct!" Atac la Ianis Hagi si FRF! Reactie vehementa cu privire la cel mai in forma fotbalist din Liga 1

Dennis Man este unul dintre cei mai in forma jucatori romani in acest moment, dar cu toate acestea, nu a fost convocat la echipa nationala mare a Romaniei pentru meciurile cu Islanda, Norvegia si Austria.

Dennis Man este golgheterul Ligii 1, atacantul FCSB-ului reusind 6 goluri si 3 pase decisive in primele 7 etape ale acestui sezon.

De asemenea, Man s-a prezentat intr-o forma de exceptie si in meciurile de Europa League, dar si la meciurile nationalei U21.

Dennis Man are nu mai putin de 11 goluri inscrise in ultimele 8 partide jucate, atat pentru FCSB, cat si pentru nationala U21.

Marcel Puscas, managerul general al Universitatii Craiova, spune ca Man nu are voie sa lipseasca din nationala mare a Romaniei, insa din cauza anumitor interese, este preferat al jucator pe postul sau.

Puscas a facut referire la Ianis Hagi, care este nascut in 98 si care evolueaza atat in spatele varfului, cat si in banda dreapta. Oficialul Craiovei spune ca Ianis a fost preferat lui Man inca de la selectionatele de juniori:

"Dennis Man, acest baiat plin de talent, a avut de suportat niste lucruri, desi e foarte tanar. Cand avea 16 ani era titular la UTA in Liga 2 si dadea goluri, nefiind regula U21, juca pur si simplu.

Dar nu era convocat la varsta nationala de la varsta lui pentru ca... punct. Ce juca Man? Mijlocas dreapta sau al doilea atacant. Si cum sa joace la echipa nationala de atunci fiind nascut in 98?

Acum a venit la Steaua, nu il baga Becali ca sa scape de un procent de la UTA din vremea respectiva. Eu am spus acum 3 ani ca daca acest copil va juca 10 meciuri consecutiv titular va debuta si in echipa nationala de seniori. Dupa vreo 30 de meciuri deja a aparut prima convocare. Joaca in echipa nationala de tineret si o face cel mai bine, dar nu este convocat la nationala mare. E a doua oara in viata cand acest copil trebuie sa suporte comparatii ale unora sau altora, destepti din fotbal.

Man trebuie sa faca parte din echipa nationala de seniori, punct! Ca joaca, ca nu joaca e partea a doua. Dar nu are ce cauta la tineret, cum nu au nici altii ce cauta la tineret.

Cand ii intrebi pe baietii astia din Federatie si cand nu au vreun rezultat la echipele nationale de juniori spun ca scopul nu este asta, ci sa dam jucatori la echipa de seniori. Cand sunt la un baraj sau meci decisiv spun ca totusi ii intereseaza calificarea. Hotarati-va fratilor, ne intereseaza calificarea sau scopul echipei de tineret e sa promoveze jucatori la nationala mare. Daca e reconstructie, atunci trebuie sa fie primul meci amical cu Belarus reconstructie. Man trebuie sa fie titular in echipa nationala de seniori. Atunci trimite-l pe Ianis la tineret, sau pe Coman! Eu vorbesc de jucatori eligibili U21, fa-ti cea mai buna echipa posibila. Dar nu doar pe Man. Pai baiatul asta ce o sa creada? Si el vrea la echipa nationala de seniori, asta e telul lui. Si daca nu te califici cu Danemarca la turneul final U21?", a spus Marcel Puscas, in direct la Ora Exacta in Sport.

Marcel Puscas: "Man, la ora asta, este pentru campionatul Romaniei ce este Mbappe pentru al Frantei"

Oficialul Universitatii Craiova a continuat sa argumenteze faptul ca Dennis Man nu are voie sa lipseasca din nationala mare a Romaniei:

"Ok, Deac e un fotbalist bun. Dar Man are o viteza in plus! Si are si 12 ani in minus, pe cine alegi? Man, la ora asta pentru campionatul intern, pastrand proportia, este Mbappe pentru campionatul Frantei. Pai si nu-l bagi in echipa nationala?

O sa riscam sa pierdem un jucator, o sa se transfere probabil intr-un viitor apropiat in strainatate si poate o sa patim ca si cu Stefan Radu", a mai spus Marcel Popescu.