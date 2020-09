Gol DECISIV pentru Alex Baluta in Ungaria! Si-a dus echipa pe primul loc dupa ce a inscris golul victoriei! Cum a marcat 

Akademia Puskas a jucat pe teren propriu cu Mezokovesd in a cincea etapa din campionatul Ungariei, 1-0.

Alexandru Baluta a ajuns la al doilea meci in tricoul noii sale echipe. Integralist in meciul de aseara, mijlocasul a inscris singurul gol al partidei si a adus victoria lui Akademia Puskas.

Baluta a primit o centrare de la un coechipier si a trimis balonul direct in poarta cu un sut direct de la marginea careului mic.

Cu victoria obtinuta, echipa lui Baluta a trecut pe primul loc in campionatul Ungariei, cu 9 puncte in 4 meciuri jucate, la un punct in fata lui MOL Fehervar.