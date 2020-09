BREAKING NEWS: Baluta i-a dat GOL de la centrul terenului lui Chelsea! Faza MONDIALA pentru pustiul crescut de Hagi! Ce a facut

Baluta a profitat de o iesire a portarului si l-a lobat de la 45 de metri! Reusita a venit dupa ce goalkeeperul lui Chelsea, Karlo Ziger, a incercat sa degajeze. Baluta a interceptat mingea si n-a mai stat pe ganduri cand l-a vazut iesit pana la 16 metri!

Intors la Brighton dupa ce imprumutul in Olanda, la Den Haag, i-a expirat, Baluta are doua variante pana la inchiderea perioadei de transferuri: fie ramane si joaca mai mult la echipa secunda, fie pleaca din nou imprumut la un alt club.



Brighton's Tudor Băluță intercepts the ball in midfield and lobbed the keeper from 45 yards out. pic.twitter.com/mkrYkT0zVL