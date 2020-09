Alex Baluta recunoaste ca a fost contactat de cei de la Slovan Liberec inaintea meciului cu FCSB: "Sincer, da! M-au intrebat" Ce raspuns le-a dat atacantul fostilor sai colegi

Alexandru Baluta a facut un gest frumos si a refuzat sa ii ofere fostei sale echipe cateva detalii despre ros-albastrii.

Alexandru Baluta (27 de ani) a fost contactat de cei de la Slovan Liberec inaintea duelului cu FCSB din turul trei preliminar al Europa League.

Fotbalistul roman, transferat de aproape doua luni la Academia Puskas (Ungaria) nu a vrut sa ofere foarte multe detalii despre FCSB, fostei sale echipe.

Baluta a fost imprumutat sezonul trecut de Slavia Praga la Slovan Liberec. Atacantul a strans 25 de aparatii, reusind sa dea 5 goluri si sa ofere 6 assist-uri pentru formatia ceha.

"Sincer, da! M-au intrebat, dar nu am intrat in detalii pentru ca nu ma priveste. Nu am pastrat legatura asa cu colegii, vorbim foarte rar. Nu este vreun jucator care sa faca diferenta in mod special, ei joaca foarte bine in echipa si asta ii ajuta foarte mult. Tin cu ei pentru ca sunt roman si in momentul de fata m-as bucura sa avem cat mai multe echipe care sa ne reprezinte in Europa si sa ne facem auziti aşs cum ne dorim, chiar le urez mult succes, sa se califice”, a declarat Alex Baluta pentru Telekom Sport