Primele DECLARATII ale lui Pantilimon dupa ce a aflat ca ar putea ramane fara titlurile castigate cu City! Ce spune portarul roman

UEFA a decis sa o excluda pe Manchester City din cupele europene in urmatoarele doua sezoane.

TAS a decis impotriva "cetatenilor", iar echipa lui Guardiola va ramane in afara competitiilor europene. In urma interdictiei, in presa engleza se zvonea ca ar City ar putea ramane si fara titlurile castigate in perioada in care au incalcat fair-play-ul financiar.

Fostul jucator al lui City, Costel Pantilimon a vorbit la Digi Sport despre situatia echipei, dar si despre posibilitatea ca jucatorii sa vrea sa sa transfere la alte cluburi.

"Este o situatie neasteptata, dar eu zic ca Manchester City a devenit un club foarte puternic si stabil atat economic, cat si fotbalistic, incat nu cred ca va fi o problema atat de mare. Chiar daca este greu de acceptat ca nu va putea juca in competitiile europene in urmatorii 2 ani.

Acolo sunt oameni care au o vasta experienta in a conduce clubul. Jucatorii vor ramane in club indiferent de situatie. Eu cred ca Guardiola va ramane in continuare si asta va fi cea mai mare garantie pentru jucatori.

Nu cred ca jucatorii vor fi tentati sa plece la vara. Aguero este o legenda a clubului si nu cred ca va pleca. La fel, Sterling se simte foarte bine in acest club. Este iubit de fani, a castigat trofee importante aici", a declarat Costel Pantilimon la Digi Sport.