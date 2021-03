Mihaila, gata de SOCUL cu liderul Inter! Presa din Italia a anuntat ce planuri are D'Aversa pentru duelul cu echipa lui Conte

Parma si Inter se intalnesc in etapa cu numarul 25 din Serie A!

Echipa lui Roberto D'Aversa nu a mai castigat de 16 meciuri, mai exact din luna noiembrie a anului trecut, iar acum urmeaza sa intalneasca liderul din Italia. Inter nu a mai pierdut de cinci meciuri, de la meciul cu Juventus, iar in acest an are doar doua infrangeri.

Parma are si probleme mari de lot, cativa dintre jucatorii de baza sunt indisponibili, iar D'Aversa ar trebui sa improvizeze. Atat Valentin Mihaila, cat si Dennis Man sunt apti pentru meciul cu Inter, insa presa din Italia anunta ca doar unul dintre ei va fi titular.



Gazzetta dello Sport anunta ca Valentin Mihaila, cel care a fost titular in ultimele doua meciuri, va incepe in primul 11 meciul cu liderul din Italia, iar Man, cel mai probabil va ramane pe banca de rezerve, urmand sa fie introdus in a doua repriza.

"Veste buna pentru Karamoh, care a iesit accidentat cu Spezia, dar s-ar putea recupera la timp. In infirmerie suunt Gervinho, Cornelius si Zirkzee. Mihaila va fi folosit in atac, iar Pelle va ramane pe banca", anunta sursa citata.

Valentin Mihaila a inscris un singur gol pentru Parma de la transfer, in meciul din Cupa cu Lazio. De cealalta parte, Dennis Man nu a reusit sa se faca remarcat decat prin diferite actiuni individuale, care insa nu au ajutat echipa.