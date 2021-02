Valentin Mihaila, laudat dupa meciul cu Spezia! Ce nota a primit si ce au remarcat jurnalistii italieni: "A fost singurul care a facut asta"

Parma a remizat cu Spezia, scor 2-2, in partida de sambata in care Valentin Mihaila a fost titular.

Romanul a jucat 79 de minute, pana cand a fost inlocuit cu Dennis Man. Jurnalistii italieni l-au remarcat pe fostul fotbalist al Craiovei, laudandu-l pentru evolutia sa.

Mihaila a reusit 4 driblinguri si a primit nota 6,5, a doua cea mai mare nota acordata unui jucator al Parmei dupa egalul cu Spezia.

"A dat multa energie jocului Parmei. A fost singurul care si-a asumat actiuni individuale in repriza secunda. A avut cateva ocazii mari, dar sangele rece in fata portii nu e una dintre calitatile lui principale. Concluzionand, a fost singurul care a incercat sa le puna probleme adversarilor in repriza secunda", au scris cei de la ParmaLive.

Dennis Man, care l-a schimbat pe Mihaila cu 11 minute inainte de final, nu a primit nota, evoluand destul de putin.

Meciul cu Spezia a fost al doilea in care Valentin Mihaila a fost titular la Parma.

In urmatoarea etapa din Serie A, echipa romanilor va juca impotriva lui Inter, joi seara, de la ora 21:45.