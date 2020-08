Lucescu DISTRUGATORUL! Razvan e CAMPION in imperiul seicilor milionari dupa 4-1 in ultimul meci! Gomis a dat 3 goluri

Dupa dubla din Grecia cu PAOK de anul trecut si Liga Campionilor Asiei castigata cu Al Hilal in acest sezon, Razvan isi completeaza colectia de trofee cu titlul din Arabia Saudita!

Al Hilal e campioana pentru a 16-a oara in imperiul seicilor! Al Hilal ratase titlul in Arabia Saudita sezonul trecut in fata rivalei Al Nassr.

Al Hilal si-a asigurat matematic titlul dupa 4-1 cu Al Hazm. Fostul atacant din nationala Frantei, Bafetimbi Gomis, a reusit un hat-trick pentru echipa lui Lucescu. Pentru Razvan, trofeul este al 7-lea cucerit in cariera.