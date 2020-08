Se aliniaza ASTRELE in familia Lucescu! 2 TROFEE in numai 5 zile! Nea Mircea a dat startul, azi e ZIUA CEA MARE pentru Razvan!

Dupa ce Mircea Lucescu a luat Supercupa Ucrainei, Razvan Lucescu se pregateste sa desfaca sampania la arabi.

Cei doi antrenori romani, tata si fiu, se afla concomitent intr-o perioada extrem de prolifica din punct de vedere profesional. In varsta de 75 de ani, Lucescu senior si-a completat in aceasta saptamana salba de trofee, aducandu-i lui Dinamo Kiev o victorie de moral in Supercupa Ucrainei chiar impotriva echipei pe care "Il Luce" a antrenat-o timp de 12 ani, Sahtior Donetk.

La distanta de numai cateva zile, Mircea Lucescu ii va tine astazi pumnii fiului sau Razvan, care are sanse uriase sa cucereasca matematic titlul de campioana in Arabia Saudita. Cu 3 etape ramase pana la final, echipa lui Lucescu junior, Al-Hilal, are 6 puncte peste a doua clasata, Al-Nassr, plus avantajul meciurilor directe la egalitate de puncte.

Asadar Al-Hilal mai are nevoie de un singur punct pentru a-si indeplini obiectivul, iar prima ocazie e chiar astazi, pe teren propriu, contra unei formatii care se lupta pentru evitarea retrogradarii, Al-Hazm. Pentru Razvan Lucescu ar fi al doilea titlu la rand dupa performanta de anul trecut din Grecia, cu PAOK Salonic.