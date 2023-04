Denis Andrea Libera Hergheligiu, mijlocaș central român în vârstă de 23 de ani născut în Lombardia, provine dintr-o familie originară din Făgăraș, a jucat ca junior timp de un deceniu la Atalanta, unde a devenit căpitanul echipei și campion al Italiei (vezi galeria foto), iar de curând a obținut o promovare istorică în Serie B cu Feralpisalo (”a fost delir”, au scris italienii pe pagina de Facebook), club unde este om de bază și la care deja a depășit 100 de meciuri oficiale jucate.

Performanța este cu atât mai valoroasă cu cât, în acest moment, naționala României ”trăiește” în mare măsură din fotbaliști convocați din Serie B, în total 11 la număr!

Feralpisalo a obținut promovarea directă cu două etape înainte de finalul campionatului, după ce a câștigat Grupa A din Serie C, acolo unde le-a avut ca adversare pe Vicenza, Padova, Novara, Mantova, Pro Vercelli, Triestina sau Piacenza, printre altele.

Sport.ro a vorbit cu Denis Hergheligiu imediat după obținerea promovării în Serie B:

Denis, felicitări pentru promovare și pentru sezonul în care ai ajuns la 100 de meciuri pentru Feralpisalo!

Mulțumesc, a fost un sezon plin de emoții și de realizări, dar pentru mine a fost și un an plin de dificultăți, în care am avut trei probleme musculare.

Am învins însă toate aceste probleme și am reușit să ajung la 100 de meciuri pentru Feralpisalo, echipa care mi-a dat posibilitatea să joc la nivel profesionist în Italia.

Ce înseamnă pentru echipa ta această promovare istorică în Serie B?

Pentru Feralpisalo este un moment extraordinar! Am scris istorie și am ajuns la acest succes cu ajutorul clubului, care ne-a pus la dispoziție tot ceea ce am avut nevoie.

De asemenea, întregul lot, inclusiv rezervele, a fost important pentru realizarea acestui succes, ca și staff-ul tehnic și cel medical.

Joci de mult timp mijlocaș central, pe ce posturi ai mai fost folosit în actualul sezon?

Anul acesta am jucat pe două poziții: mijlocaș central și mijlocaș dreapta.

Există vreun motiv anume pentru care te cheamă și ”Andrea Libera”?

După moartea tatălui meu Claudiu Hergheligiu, când aveam doi ani, mama mea s-a recăsătorit și astfel, după adopție, am luat și noul nume de familie Libera. De aceea numele meu întreg este Denis Andrea Libera Hergheligiu.

”La Atalanta m-am format ca fotbalist, la Feralpisalo mă simt ca acasă”

Vara trecută, presa din Italia a scris despre interesul unor cluburi din Serie B pentru tine: Brescia, Cittadella, Cosenza... Ce planuri de viitor ai?

Este adevărat că vara trecută câteva echipe din Serie B și-au arătat interesul față de mine, dar clubul Feralpisalo a dorit să continuăm, motiv pentru care mi-au reînnoit contractul pentru încă doi ani.

Legat de viitor, sper să rămân la acest club, la care mă simt ca acasă.

Cum a fost experiența de aproape un deceniu de la Atalanta? Știu că ai fost și căpitanul echipei de juniori, cu care ai devenit campion al Italiei!

Da, Atalanta este clubul care m-a format și unde am crescut ca jucător. La juniori, acest club este cel mai bun din Italia în ceea ce privește formarea tânărului fotbalist pentru viitor.

A fost o experiență incredibilă și voi fi întotdeauna recunoscător pentru aceasta celor de la Atalanta!

”Iubesc România, dar nu m-a mai contactat nimeni de la Federația Română de Fotbal”

Naționala mare a României este plină de fotbaliști din Serie B, la selecționatele noastre Under 20 și Under 21 joacă inclusiv stranieri din Serie C, pe tine te-a contactat în ultimul timp cineva de la Federația Română de Fotbal?

Nu, nu m-a mai contactat nimeni de la Federația Română de Fotbal.

Familia ta este originară din Făgăraș, însă tu ești născut în Italia...

Într-adevăr, părinții mei s-au născut în Făgăraș, județul Brașov, dar eu m-am născut aici, în Italia, la Chiari.

Iubesc România și în fiecare an mă întorc cu drag “acasă”, unde îi vizitez pe bunici și pe sora mamei. Ei înseamnă foarte mult pentru mine și mă răsfață cu mâncărurile tradiționale și nu numai.

Cei 11 internaționali români din actualul sezon din Serie B

Radu Drăgușin (Genoa)

Olimpiu Moruțan (Pisa)

Dennis Man (Parma)

Valentin Mihăilă (Parma)

Marius Marin (Pisa)

George Pușcaș (Genoa)

Denis Drăguș (Genoa)

Ionuț Nedelcearu (Palermo)

Adrian Rus (Pisa)

Daniel Boloca (Frosinone)

Alin Toșca (Benevento)

