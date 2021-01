"Imi doresc ENORM sa joc pentru Romania!" Fundasul roman IGNORAT de FRF face senzatie in Europa si vrea sa ajunga in echipa lui Radoi 

Andrea Padula este fotbalistul roman nominalizat la trofeul pentru Cel mai frumos gol al anului 2020 in Elvetia.

Fundasul in varsta de 24 de ani, nascut din mama romanca si tata italian, joaca la FC Basel si viseaza sa ajunga la echipa nationala. Padula a declarat ca nu a fost cautat de nimeni de la FRF, dar ca e pregatit sa rezolve problemele din aparare ale nationalei lui Radoi.

"Vreau sa joc pentru nationala Romaniei! E visul meu. Din pacate, nu m-a cautat nimeni de la FRF. Dar lansez eu un mesaj: imi doresc enorm sa joc pentru Romania! Imi place mult tara, imi plac oamenii, romanii sunt foarte prietenosi.

Sunt pregatit sa acopar postul de fundas stanga la nationala Romaniei! Nu-mi e frica de presiune, in fotbal e presiune in fiecare zi, la fiecare antrenament si meci, dar trebuie sa ai o minte puternica și sa faci fata presiunii. E ceva normal in fotbal, fiecare fotbalist vrea sa joace si trebuie sa mergi zilnic la antrenament cu gandul sa dai 100% si sa faci tot ce poti.

Fotbalul are un limbaj international, nu cred ca e o problema ca nu am jucat cu romani sau ca nu am fost antrenat de un roman. Cand joci un fotbal bun, poti juca oriunde. Ma pot adapta fotbalului de la nationala Romaniei. Daca vrei sa faci ceva cu adevarat o sa reusesti. Imi doresc sa joc pentru Romania si cred ca mi se poate indeplini acest vis", a spus Andrea Padula, potrivit GSP.

Tanarul fundas a declarat ca este fan al lui Adrian Mutu, urmarindu-i de-a lungul timpului si pe Hagi sau pe Ionut Radu. Padula a vorbit si despre echipele din Liga 1, spunand ca obisnuieste sa urmareasca meciurile din campionat.

"Urmaresc meciuri din Romania, mai discut cu unchiul meu care e microbist si urmareste toate partidele din campionat. Stiu ca sunt jucatori de calitate la FCSB, de exemplu. Mi se pare ca Liga 1 are un nivel foarte bun.

Am vazut acum doi ani meciul cu Lugano din Europa League. Am vazut-o si pe CFR Cluj jucand contra elvetienilor, CFR e alta echipa foarte buna, care imi place. Din pacate, nu am fost la niciunul dintre meciuri pe stadion", a adaugat fundasul lui FC Basel.

Andrea Padula ar fi putut ajunge sa joace in Romania in urma cu circa doi ani, insa negocierile nu s-au concretizat. In Elvetia, fotbalistul este nominalizat la premiul pentru Cel mai spectaculos gol din 2020. Detalii AICI.