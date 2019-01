GOOOOOL CHIPCIU! Reusita superba in fata echipei care a reusit marea SURPRIZA in cupele europene in acest sezon! Cum a marcat

Nicolae Stanciu si Florin Nita au inceput pe banca partida amicala a celor de la Sparta Praga.

Sparta Praga are 2-0 la pauza in partida amicala contra maghiarilor de la MOL Vidi, formatie care reusea in toamna sa le elimine pe Dudelange, Ludogorets si Malmo in preliminarile UEFA Champions League si care a facut apoi 7 puncte in grupa de Europa League cu Chelsea, BATE Borisov si PAOK Salonic.

Alex Chipciu a deschis scorul in minutul 7 cu o reluare din fata portii dupa o centrare din flancul drept. Chipciu i-a luat fata fundasului si a trimis imparabil. Kanga a marcat golul de 2-0 inainte de pauza cu un sut de la marginea careului. Ceilalti romani de la Sparta Praga, Stanciu si Nita, se afla pe banca.

Al 4-lea roman care a jucat pentru Sparta Praga, Vatajelu, a fost trimis sub forma de imprumut la Jablonec.