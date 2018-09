Fost campion al Ligii I, Antal e golgheter intr-o tara cu care ne batem in Nations League! Cate goluri are in actualul sezon

Liviu Antal, fost campion al Romaniei cu Otelul, e golgheterul la zi al Lituaniei. El si-a dus echipa, pe Zalgiris Vilnius, pe primul loc.

Romanul Liviu Antal este golgheterul la zi al campionatului Lituaniei, care se disputa dupa sistemul primavara-toamna. El a marcat 18 goluri in 23 de partide, punctand si in victoria obtinuta de Zalgiris cu 6-0 in fata formatiei Lietava Jonava.



Zalgiris e pe primul loc in campionat, cu 52 de puncte dupa 23 de jocuri. Suduva e pe locul secund, cu 51 de puncte, dar si cu un meci mai putin.