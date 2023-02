Dat afară de Gigi Becali, nu face valuri nici la noua echipă! A prins doar 11 minute în ultimele trei meciuri

Valentin Gheorghe s-a despărțit de FCSB în vara anului 2022, când a semnat cu Umraniyespor, ultima clasată din campionatul Turciei, fiind împrumutat pentru un an, cu opțiune de transfer definitiv.

Fotbalistul de bandă a susținut atunci că s-a despărțit de FCSB, deoarece și-a dorit să meargă la un club unde „să se simtă important”, însă lucrurile nu au mers conform planului nici în Turcia.

După un început bun în tricoul turcilor, când a reușit și să marcheze, Valentin Gheorghe a pierdut ușor-ușor echipa, ajungând ca în ultimele trei partide disputate de Umraniyespor să evolueze doar 11 minute.

Dacă lucruri vor evolua la fel pentru fotbalistul român, cel mai probabil acesta va reveni la FCSB, în această vară, când îi expiră împrumutul în Turcia.

18 meciuri a disputat Valentin Gheorghe în tricoul lui Umraniyespor, reușind să marcheze un două goluri și să ofere o pasă decisivă.

750.000 de euro este cota de piață a fotbalistului de bandă în vârstă de 25 de ani, potrivit transfermarkt.com.

Cum și-a motivat Valentin Gheorghe plecarea de la FCSB

„Am plecat pentru că mi-am dorit să joc mai mult. Îmi doresc întotdeauna să progresez, să fiu pe un drum ascendent. Din dorinţa de juca mai mult. Dădeam goluri, aveam meciuri bune, dar nu prindeam minute şi m-am gândit că pentru cariera mea era mai bine să îmi găsesc undeva ca să pot să joc mai bun.

(n.r. - Sincer... crezi că nu ai primit şanse acolo? Că mai ai de demonstrat?) Nu ştiu... Eu am jucat cât mi-a cerut antrenorul şi cei de acolo. Consider că mi-am făcut treaba destul de bine când am fost introdus în teren. Acum, nu ştiu, nu pot eu să dau un verdict”, a spus Valentin Gheorghe - mai multe detalii AICI.