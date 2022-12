După cinci luni de la despărțirea de FCSB, Vali Gheorghe a dezvăluit de ce a plecat, de fapt, de la clubul lui Becali

200.000 de euro va trebui să plătească Umraniyespor către FCSB dacă vrea să-l transfere definit pe fotbalistul român care spune că nu-și dorește în momentul de față o revenire în fotbalul românesc.

„Am plecat pentru că mi-am dorit să joc mai mult. Îmi doresc întotdeauna să progresez, să fiu pe un drum ascendent. Din dorinţa de juca mai mult. Dădeam goluri, aveam meciuri bune, dar nu prindeam minute şi m-am gândit că pentru cariera mea era mai bine să îmi găsesc undeva ca să pot să joc mai bun.

(n.r. - Sincer... crezi că nu ai primit şanse acolo? Că mai ai de demonstrat?) Nu ştiu... Eu am jucat cât mi-a cerut antrenorul şi cei de acolo. Consider că mi-am făcut treaba destul de bine când am fost introdus în teren. Acum, nu ştiu, nu pot eu să dau un verdict”, a spus Valentin Gheorghe, pentru Orangesport, adăugând că s-a obișnuit în Turcia și că nu-și dorește pentru moment să revină în România: „Îţi spun sincer că da! M-am obişnuit aici, chiar dacă la început a fost mai greu. Vom vedea!”.

Valentin Gheorghe a disputat 11 meciuri în tricoul turcilor de la Umraniyespor, reușind să marcheze două goluri.