"Una dintre cele mai bune evolutii ale sezonului!" Ianis Hagi, laudat de jurnalistii din Scotia! Ce note a primit dupa golul inscris pentru Rangers

Ianis Hagi a avut o prestatie excelenta in meciul dintre Rangers si St. Johnstone, incheiat cu scorul de 3-0.

Romanul a revenit in primul 11 al lui Steven Gerrard si l-a rasplatit pentru incredere pe Steven Gerrard cu un gol. Dupa meci, atat antrenorul scotienilor, cat si fanii lui Rangers s-au aratat incantati de Ianis, suporterii notand, printre altele, ca a fost "briliant in meciul asta" sau ca "Hagi va fi urias la echipa".

Evolutia buna a lui Ianis este dovedita si de notele primite de mijlocas conform publicatiilor din Scotia. The Scotsman i-a acordat nota 8, scriind ca "romanul a continuat in aceeasi nota in care a jucat in meciul trecut si le-a dat peste cap linia de aparare a celor de la St. Johnstone alaturi de Aribo. A inscris un gol meritat si a avut ghinion la lovitura pe care Roofe a atins-o inainte sa intre in poarta".

Singurul jucator care a primit o nota mai mare decat Hagi in opinia jurnalistilor de la The Scotsman a fost Glen Kamara, care a avut o prestatie exceptionala, fiind notat cu 9.

Cei de la The Herald Scotland sunt de parere ca Ianis a fost mai bun decat Kamara, pe care l-au notat cu 7. Romanul a primit nota 8 in opinia lor, cea mai mare nota acordata pentru prestatiile din meciul contand pentru a 19-a etapa a campionatului.

Jurnalistii de la The Herald Scotland au scris ca aceasta a fost "una dintre cele mai bune evolutii ale lui Ianis in acest sezon".

In urmatoarea etapa din Premiership, Rangers infrunta Hibernian, sambata, de la ora 14:30. Echipa lui Steven Gerrard este lider detasat in campionat, avand 53 de puncte dupa primele 19 etape in care au reusit 17 victorii si doua remize.