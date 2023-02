Produs de Academia lui Hagi, Alexi Pitu a făcut pentru prima dată pasul în străinătate după ce a semnat cu francezii din Ligue 2, unde a bifat deja primele două apariții sub comanda lui David Guion.

Cum îl vede Gică Popescu pe Alexi Pitu după aproape două săptămâni petrecute la francezi: „Astea sunt semnalele de început”

Președintele Farului Constanța, Gică Popescu, fost internațional român cu peste 100 de prezențe în tricoul reprezentativei, a vorbit despre poziția în care se află Alexi Pitu la începutul aventurii din străinătate.

„Semnalele de început sunt foarte bune. Am văzut și comentariile publice ale antrenorului, ale conducerii, dar este prematur să ne facem o părere. Are potențial, îi va prinde foarte bine această jumătate de an în Ligue 2. Se adaptează puțin la ritmul de acolo, care este foarte puternic”, a spus Gică Popescu, potrivit Digisport.

Ce notă a obținut Alexi Pitu în Bordeaux - Le Havre

Bordeaux a primit vizita celor de la Le Havre în etapa cu numărul 21 din eșalonul secund al Franței, dar a pierdut confruntarea de pe „Matmut Atlantique” cu 1-2.

Conform informațiilor oferite de site-ul de specialitate SofaScore, Alexi Pitu a obținut nota 6.6 în urma serviciilor oferite pe teren. Cea mai mică notă a fost împărțită de doi jucători, 6.2, de la Bordeaux, Malcom Bokele, respectiv de la Le Havre, Antoine Joujou.

Cea mai mare notă primită în partida din etapa cu numărul 21 a fost atribuită lui Oualid El Hajjam, fotbalistul care, de altfel, a și adus victoria pentru echipa oaspete.